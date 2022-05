US-Börsen Zinssorgen belasten die Wall Street – Treffen von US-Präsident Biden und Fed-Chef Powell im Fokus

Die Leitindizes in den USA finden am Dienstag keine klare Richtung. Gefragt sind die US-Papiere chinesischer Firmen.

Zinssorgen belasten die Wall Street. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Aus Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed halten sich Anleger mit Engagements am US-Aktienmarkt zurück. Nach dem verlängerten Wochenende in den USA fiel der US-Standardwerteindex Dow Jones um 0,2 Prozent auf 33.144 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq kamen ebenfalls kaum vom Fleck.

Das Fed-Führungsmitglied Christopher Waller hatte sich dafür ausgesprochen, die Zinsen über den Sommer hinaus um jeweils einen halben Prozentpunkt anzuheben. Zuvor hatten Investoren darauf gesetzt, dass die Notenbank dank einer Entspannung bei der Inflation im September eine Pause einlegen könnte.

Der Teuerungsdruck habe seinen Höhepunkt aber noch nicht wirklich überschritten, sagte Anlagestratege Max Kettner von der HSBC Bank. Technisch gesehen, sei die Spitze zwar erreicht. In den kommenden Monaten komme es darauf an, wie sich die Preise in verschiedenen Bereichen entwickelten.

