US-Börsen Zinssorgen lasten auf Wall Street – Bond-Renditen fallen deutlich

Die amerikanischen Aktienindizes präsentierten sich im Verlauf des Mittwochs wechselhaft. Kauflaune unter den Anlegern kam nicht auf.

Händler in New York

New York Das Rätselraten über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank lässt an der Wall Street keine Kauflaune aufkommen. Die amerikanischen Aktienindizes präsentierten sich am Mittwoch wechselhaft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kam nur schwer in die Gänge und notierte bei 30.944 Punkten nahezu unverändert.

Der breiter gefasste S&P 500 schwankte vom Minus ins Plus und stand zuletzt 0,4 Prozent tiefer bei rund 3804 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,6 Prozent auf 11.119 Zähler.

Einige Fed-Vertreter hatten sich angesichts der steigenden Inflation zuletzt für weitere schnelle Zinsanhebungen starkgemacht und die Ängste vor einem Abwürgen des Konjunkturmotors kleingeredet. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte mit seinen Aussagen im Rahmen einer Zentralbankkonferenz in Portugal erneut, die Inflation mit allen Kräften bekämpfen zu wollen.

