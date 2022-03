Wall Street 3,5 Prozent Plus an der Nasdaq: Deutliche Gewinne an den US-Börsen – Tinder-Rivale Bumble steigt um 44 Prozent

Mut machen den Anlegern eine Feuerpause im Ukrainekrieg und das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine in der Türkei.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg an der Wall Street. Mut machten ihnen dabei eine Feuerpause im Krieg in der Ukraine und das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine am Donnerstag in der Türkei.

Der Leitindex Dow Jones gewinnt 2,5 Prozent auf 33.434 Zähler. Noch etwas größer sind die Zuwächse beim breiter gefassten S&P 500. Besonders gefragt sind jedoch Tech-Titel: Die Technologiebörse Nasdaq liegt 3,5 Prozent höher bei 13.250 Punkten.

An vielen europäischen Handelsplätzen waren die Gewinne im Mittwochshandel sogar noch größer. So stieg der Dax um mehr als 1000 Punkte. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 7,4 Prozent, der Pariser Leitindex rückte um 7,1 Prozent vor. Der FTSE 100 in London gewann 3,3 Prozent

„Wir leben in einer Zeit extremer Verunsicherung aus vielen Quellen – Ukrainekrieg, Energiepreise, Zinsentwicklung und Konjunktur", sagte Sean O'Hara, Chef des Fondsanbieters Pacer ETFs. An einem Tag setzten Anleger daher darauf, dass alles gut werden wird, und kauften Aktien. „Am nächsten Tag denkt dann wieder jeder, dass es nicht gut ausgehen wird, und verkauft."

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bei den Aktienwerten stach Bumble mit einem Rekord-Kursplus von 44 Prozent heraus. Das operative Quartalsergebnis des Tinder-Rivalen habe über den Erwartungen gelegen, lobte Analyst John Blackledge vom Vermögensverwalter Cowen. Gleiches gelte für den Ausblick. Die Dating-Apps des Unternehmens, Bumble und Badoo, verzeichneten ein kräftiges Wachstum der Nutzerzahlen. Blick auf weitere Einzelwerte Campbell‘s Soup: Mit einem bereinigten Quartalsgewinn von 69 Cent pro Aktie entsprach der Lebensmittelhersteller den Schätzungen. Auch der Umsatz lag im Wesentlichen im Rahmen der Prognosen. Laut Unternehmensangaben bleibt die Nachfrage stark. Deswegen hielt Campbell‘s an seiner im Dezember abgegebenen Prognose für das Gesamtjahr fest. Die Aktie stieg um 2,3 Prozent. Thor Industries: Die Aktie des Herstellers von Freizeitfahrzeugen kletterte um 5,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen, zu dem auch der deutsche Hersteller Hymer gehört, meldete einen Quartalsgewinn von 4,79 Dollar pro Aktie gegenüber der Konsensschätzung von 3,39 Dollar. Auch die Einnahmen übertrafen die Prognosen, da das Unternehmen die Preisnachlässe reduzierte und seine Gewinnmargen ausweitete. US-Börsenexperte Koch: „Es gibt Hoffnung auf eine Exit-Strategie aus der Russland-Krise“ Amazon: Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses bittet das Justizministerium offenbar, eine strafrechtliche Untersuchung gegen Amazon einzuleiten, meldete das „Wall Street Journal“. In einem Schreiben, das der Zeitung vorliegt. wird Amazon beschuldigt, Informationen im Zusammenhang mit der Untersuchung der Wettbewerbspraktiken des Unternehmens nicht zur Verfügung gestellt zu haben. Die Aktie steigt aber um 1,3 Prozent. Stitch Fix: Die Aktie brach um 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine schwächer als erwartete Umsatzprognose veröffentlicht hatte. Zudem habe das Unternehmen weiterhin Probleme, Kunden für seinen Stylingservice zu gewinnen. Stitch Fix erreichte die Schätzungen mit einem Quartalsverlust von 28 Cent pro Aktie, während der Umsatz des Kleidungsstyling-Unternehmens die Prognosen übertraf. Gannett: Das Verlagshaus, unter anderem von „USA Today“, hat nach Recherchen des „Wall Street Journals“ neun Monate lang Anzeigenkunden darüber getäuscht, wo ihre Website-Anzeigen platziert wurden. Gannett teilte dem Journal mit, dass es versehentlich falsche Informationen an die Anzeigenkunden weitergegeben hat, und bedauerte den Fehler. Gannett-Aktien stiegen aber um 5,1 Prozent. XPO Logistics: Das Speditions- und Transportunternehmen wird seine Einheit für vermittelte Transportdienstleistungen in ein separates Unternehmen ausgliedern. Gleichzeitig soll das europäische Geschäft verkauft werden. Die Aktien von XPO stiegen um 14 Prozent. General Electric: Die Aktien stiegen um mehr als fünf Prozent, nachdem der Vorstand des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von drei Milliarden Dollar genehmigt hatte. Mehr: Drei ETFs, die von der Rally bei Öl, Gold und Nickel profitieren