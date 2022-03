Wall Street 3,6 Prozent Plus an der Nasdaq – Amazon kündigt Aktiensplit und Rückkaufprogramm an

Deutliche Gewinne an den US-Börsen: Mut machen den Anlegern eine Feuerpause im Ukrainekrieg und das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine in der Türkei.

Frankfurt, New York Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg an der Wall Street. Mut machte ihnen dabei Berichte über eine Feuerpause im Krieg in der Ukraine und das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine am Donnerstag in der Türkei. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss zwei Prozent höher auf 33.286 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,6 Prozent auf 13.255 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 4277 Punkte zu.

„Vorerst sind die Märkte erleichtert, dass es seit der Ankündigung des US-Embargos für russisches Öl am Dienstag keine neuen Negativ-Nachrichten gab", sagte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Online-Broker ThinkMarkets. Die aktuelle Erholung sei aber eine typische „Bärenmarkt-Rally". Dabei griffen nach einem Kursrutsch erste Schnäppchenjäger zu, wodurch Investoren, die auf eine Fortsetzung der Talfahrt gesetzt hätten, zur Auflösung ihrer Wetten gezwungen würden. Sobald dies geschehen sei und die Kurserholung an Schwung verliere, setzten die Verkäufe wieder ein. Rohöl fand sich bereits mitten in einer Verkaufswelle wider: Der Preis für die US-Sorte WTI stürzte zeitweise um knapp 20 Prozent auf 103,63 Dollar je Barrel (159 Liter) ab, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Zuvor hatten sich die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak offen für eine Ausweitung ihrer Produktion gezeigt, um dem aktuellen Angebotsengpass entgegenzuwirken. Allein die Emirate könnten rasch 800.000 Barrel pro Tag zusätzlich auf den Markt bringen, sagte Bob Yawger, Manager bei der Investmentbank Mizhuo. „Damit bringen sie uns ein Siebtel des Weges voran beim Ersatz des russischen Angebots." Große Gewinne auch an Europas Handelsplätzen An vielen europäischen Handelsplätzen waren die Gewinne im Mittwochshandel sogar noch größer. So stieg der Dax um mehr als 1000 Punkte. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 7,4 Prozent, der Pariser Leitindex rückte um 7,1 Prozent vor. Der FTSE 100 in London gewann 3,3 Prozent

„Wir leben in einer Zeit extremer Verunsicherung aus vielen Quellen – Ukrainekrieg, Energiepreise, Zinsentwicklung und Konjunktur", sagte Sean O'Hara, Chef des Fondsanbieters Pacer ETFs. An einem Tag setzten Anleger daher darauf, dass alles gut werden wird, und kauften Aktien. „Am nächsten Tag denkt dann wieder jeder, dass es nicht gut ausgehen wird, und verkauft." Profiteure der neuen Entwicklung waren vor allem die Aktien der Reise- und Freizeitindustrie. So gewannen die Anteile des Online-Reiseportals Booking 7,2 Prozent und die Aktien des Online-Reisebüros Trip.com 5,4 Prozent. Anteile des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival stiegen um 8,8 Prozent. Die Papiere der Fluggesellschaften American Airlines, United Airlines und Jetblue legten um bis zu gut acht Prozent zu. Blick auf weitere Einzelwerte Amazon: Der weltgrößte Einzelhändler Amazon will seine Aktien für Kleinanleger erschwinglicher machen. Der Verwaltungsrat habe einen 20-für-1-Aktiensplit beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Diesem Schritt muss noch die für den 25. Mai geplante Jahresversammlung der Aktionäre zustimmen. Bei Erfolg bekäme dann jeder Amazon-Aktionär für einen am 27. Mai nach Geschäftsschluss gehaltenen Anteilschein am oder um den 3. Juni 19 weitere Papiere in sein Depot gebucht. Neben der Ausweitung der Aktienzahl kündigte Amazon auch den Rückkauf eigener Papiere für bis zu zehn Milliarden US-Dollar an. Das damit ersetzte Programm über fünf Milliarden Dollar hatte der Konzern nur knapp zur Hälfte ausgefüllt. Anleger zeigten sich hocherfreut angesichts der bevorstehenden Veränderungen. Der Aktienkurs von Amazon sprang im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um zehn Prozent nach oben. Bumble: Bei den Aktienwerten stach Bumble mit einem Rekord-Kursplus von zeitweise fast 50 Prozent heraus. Das operative Quartalsergebnis des Tinder-Rivalen habe über den Erwartungen gelegen, lobte Analyst John Blackledge vom Vermögensverwalter Cowen. Gleiches gelte für den Ausblick. Die Dating-Apps des Unternehmens, Bumble und Badoo, verzeichneten ein kräftiges Nutzer-Wachstum. Nike: Zu den größten Gewinnern im Dow zählten Nike-Aktien mit plus 4,7 Prozent. Sie wurden von optimistischen Prognosen des Kontrahenten Adidas für das laufende Jahr mit nach oben getrieben. Campbell's Soup: Mit einem bereinigten Quartalsgewinn von 69 Cent pro Aktie entsprach der Lebensmittelhersteller den Schätzungen. Auch der Umsatz lag im Wesentlichen im Rahmen der Prognosen. Laut Unternehmensangaben bleibt die Nachfrage stark. Deswegen hielt Campbell's an seiner im Dezember abgegebenen Prognose für das Gesamtjahr fest. Die Aktie stieg um 2,3 Prozent. Thor Industries: Die Aktie des Herstellers von Freizeitfahrzeugen kletterte um 5,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen, zu dem auch der deutsche Hersteller Hymer gehört, meldete einen Quartalsgewinn von 4,79 Dollar pro Aktie gegenüber der Konsensschätzung von 3,39 Dollar. Auch die Einnahmen übertrafen die Prognosen, da das Unternehmen die Preisnachlässe reduzierte und seine Gewinnmargen ausweitete. US-Börsenexperte Koch: „Es gibt Hoffnung auf eine Exit-Strategie aus der Russland-Krise" Stitch Fix: Die Papiere von Stitch Fix fielen dagegen mehr als sechs Prozent. Der Online-Modehändler stellte für das laufende Quartal einen Umsatz von 485 bis 500 Millionen Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt auf etwa 560 Millionen Dollar gehofft. Der Kundenzuwachs sei enttäuschend, monierte Analyst Douglas Lane vom Research-Haus Lane. Gannett: Das Verlagshaus, unter anderem von „USA Today", hat nach Recherchen des „Wall Street Journals" neun Monate lang Anzeigenkunden darüber getäuscht, wo ihre Website-Anzeigen platziert wurden. Gannett teilte dem Journal mit, dass es versehentlich falsche Informationen an die Anzeigenkunden weitergegeben hat, und bedauerte den Fehler. Gannett-Aktien stiegen aber um 5,1 Prozent. XPO Logistics: Das Speditions- und Transportunternehmen wird seine Einheit für vermittelte Transportdienstleistungen in ein separates Unternehmen ausgliedern. Gleichzeitig soll das europäische Geschäft verkauft werden. Die Aktien von XPO stiegen um 14 Prozent. General Electric: Die Aktien stiegen um mehr als fünf Prozent, nachdem der Vorstand des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von drei Milliarden Dollar genehmigt hatte. Mehr: Drei ETFs, die von der Rally bei Öl, Gold und Nickel profitieren