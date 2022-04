Wall Street Amazon und Apple belasten US-Börsen – Auch Intel-Aktie unter Druck

Der Chiphersteller hat eine schwache Prognose fürs zweite Quartal abgegeben. Noch deutlicher ist allerdings das Kursminus beim Online-Konzern Amazon.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Enttäuschende Geschäftszahlen der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple machen der Wall Street zu schaffen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel am Freitag um 1,5 Prozent auf 33.409. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq büßten jeweils mehr als zwei Prozent ein.

Die Aussicht auf Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed drücke ebenfalls auf die Stimmung, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. „Da sich der Schuldendienst zusehends verteuert, werden diejenigen Unternehmen, die ihre bisherigen Kredite durch höher verzinste ablösen müssen, sich abstrampeln müssen.“ An der Börse gilt als sicher, dass die Fed in der kommenden Woche den Schlüsselsatz um einen halben Prozentpunkt anhebt und in den kommenden Monaten weitere Schritte folgen.

