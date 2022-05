Wall Street Angst vor noch drastischeren Zinserhöhungen: US-Börsen mit größten Verlusten seit knapp zwei Jahren

Die Leitindizes verlieren bis zu fünf Prozent. Die Quartalszahlen des Einzelhändlers Target sorgen für neue Unruhe – die Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein.

An den US-Aktienmärkten ist die Nervosität hoch. (Foto: Reuters) Statue Fearless Girl vor der US-Börse an der Wall Street

New York Aus Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der Notenbank Fed und den Folgen für die Wirtschaft fliehen sich Anleger aus den US-Börsen. Der Standardwerteindex Dow Jones fiel am Mittwoch um 3,7 Prozent auf 31.450 Punkte und brach damit bereits zum fünften Mal in diesem Jahr um mehr als 800 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 verlor gut vier und der technologielastige Nasdaq sogar knapp fünf Prozent.

„Die Märkte mögen keine Unsicherheit“, sagte Brooke May, Partnerin bei der Vermögensverwaltung Evans May. „Es ist unklar, wie weit die Fed gehen muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen beeinträchtigen die Konsumausgaben und auch die Unternehmensgewinne.“

