Wall Street Anleger an der Wall Street treten auf die Bremse – Märkte schließen im Minus

Die Anleger an der Wall Street verdauen neue Kommentare der Notenbank. Auch die Ankündigung vom Amazon, 10.000 Stellen zu streichen, sorgt für schlechte Laune.

Anleger hielten sich an der Wall Street zurück. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New York Die Anleger an der Wall Street sind nach der jüngsten Rally mit Kursabschlägen in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,6 Prozent tiefer auf 33.536 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 11.196 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3957 Punkte ein.

Spekulationen auf weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank erhielten einen Dämpfer: Börsianer sollten sich nicht auf das Tempo, sondern auf den Spitzenleitzins des aktuellen Erhöhungszyklus konzentrieren, mahnte Fed-Banker Christopher Waller an. Und dieser liege noch recht weit entfernt. Damit stutzte der Währungshüter die nach dem abgeschwächten Preisdruck in den USA hochgeschossenen Spekulationen auf einen abnehmenden Zinsdruck, die zuvor die Aktienkäufe angetrieben hatten.

