Wall Street Anleger an der Wall Street treten auf die Bremse

Anleger hielten sich an der Wall Street zurück. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New York Die Anleger an der Wall Street sind nach der jüngsten Rally vorsichtiger in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 konnten ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf jedoch wieder wett machen und notierten leicht fester bei 33.875 und 3997 Punkten. Dagegen blieb der technologielastige Nasdaq-Index unter Druck und verlor 0,3 Prozent auf 11.290 Zähler.

Spekulationen auf weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank erhielten einen Dämpfer: Börsianer sollten sich nicht auf das Tempo, sondern auf den Spitzenleitzins des aktuellen Erhöhungszyklus konzentrieren, mahnte Fed-Banker Christopher Waller an. Und dieser liege noch recht weit entfernt. Damit stutzte der Währungshüter die nach dem abgeschwächten Preisdruck in den USA hochgeschossenen Spekulationen auf einen abnehmenden Zinsdruck, die zuvor die Aktienkäufe angetrieben hatten.

