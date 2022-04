Wall Street Anleger an der Wall Street weiter auf dem Rückzug

Anleger fürchteten vor allem eine sinkende Nachfrage aus China wegen des Corona-Ausbruchs. Geschäftszahlen von Amazon und Microsoft sorgen für zusätzliche Nervosität.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt An der Wall Street läuten US-Anleger zum Wochenanfang eine weitere Verkaufsrunde ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab kurz nach der Eröffnung am Montag knapp ein Prozent auf 33.580 Punkte nach.

Auch der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq-Index notierten rund ein Prozent schwächer bei 4228 und 12.730 Zählern. Anleger fürchteten eine sinkende Nachfrage aus China wegen zunehmender Restriktionen zur Eindämmung des Corona-Ausbruchs.

„Die Lockdowns in China werden immer schlimmer. Sie verlangsamen das allgemeine Wirtschaftswachstum und schaffen auch Probleme in der Lieferkette, die die Inflation weiter verschärfen und das Gewinnwachstum in den Vereinigten Staaten verringern werden“, sagte Christopher Grisanti, Aktienstratege bei MAI Capital Management. „Ich glaube nicht, dass wir die Talsohle schon gesehen haben.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen