Wall Street Anleger in den USA agieren kauffreudig – Inflationsdaten im Blickpunkt

Vor den wichtigen Preisdaten für den August legen die wichtigsten Indizes erneut zu. Twitter-Aktien hingegen gehören zu den Verlierern.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Anleger am US-Aktienmarkt decken sich zum Auftakt der neuen Börsenwoche weiter mit Aktien ein. Die Leitzindizes Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq gewinnen im frühen Handel jeweils rund ein Prozent.

Nach den zuletzt deutlichen Verlusten hatten die wichtigen Indizes in der Vorwoche eine Gegenbewegung vollzogen. Im Wochenverlauf stieg der S&P um 3,6 Prozent, der Dow um 2,7 Prozent und der Nasdaq-Index um 4,1 Prozent.

Im Fokus steht weiter die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter entscheiden am 21. September über die Höhe der Zinsen in den USA. Daher gilt den Inflationsdaten für den Monat August besondere Beachtung. Diese werden am Dienstag veröffentlicht.

