Wall Street Anleger steigen an den US-Börsen wieder ein

Bei den Unternehmen rückte Apple ins Rampenlicht. Der Elektronik-Konzern stellte unter anderem sein neues iPhone 14 vor. Das ließ die Aktie steigen.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

Frankfurt, New York Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Aus Verunsicherung über das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen scheuten sie vor größeren Käufen allerdings zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um etwa ein halbes Prozent. In den Wochen zuvor waren sie insgesamt um rund zehn Prozent abgerutscht.

Am Devisenmarkt setzte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, seinen Höhenflug fort und markierte mit 110,79 Zählern zum vierten Mal in fünf Tagen ein 20-Jahres-Hoch. „Es würde mich nicht überraschen, wenn die Entwicklung der Währung der Fed Sorgen bereitet“, sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus Equiti Capital.

Die Aufwertung des Dollar könnte sich negativ auf die Exporte auswirken. Bislang rechnen Börsianer fest damit, dass die Notenbank den Leitzins bei ihrer Sitzung Ende des Monats zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt.

