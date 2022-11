Wall Street Atempause an den US-Börsen – FTX-Insolvenz belastet Robinhood-Aktie

Die Aktien der Kasinobetreiber Wynn Resorts und Las Vegas Sands stiegen deutlich, weil China die Beschränkungen für Covid-19 gelockert hatte.

Die Unsicherheit an den Märkten ist derzeit groß. (Foto: AP) Händler an der Börse in New York

New York Nach dem kräftigen Kursplus vom Donnerstag in der Hoffnung auf ein Auslaufen des Zinszyklus der US-Notenbank Fed haben Anleger zum Wochenschluss eine Atempause eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete kaum verändert bei 33.704 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 notierte mit 3954 Zählern auf dem Vortagesniveau. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent nach auf 11.077 Punkten.

Die Teuerung in den USA war zuletzt nicht so stark ausgefallen wie erwartet, was Erwartungen schürt, dass die Fed die Zinsen nun nicht mehr so stark erhöht wie zuletzt. Analyst Craig Erlam vom Finanzdienstleister Oanda sagte, die Reaktion auf die Zahlen wirke etwas extrem, allerdings hätten die Investoren lange auf die Chance gewartet, zuzugreifen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen