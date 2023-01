Wall Street Bilanzsaison hält US-Investoren auf Trab – Rüstungsaktien gefragt

Dow-Jones-Index notiert kaum verändert – Google wegen kartellrechtlicher Auseinandersetzung unter Druck.

Der Eingang zum New Yorker Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street-Eingang zur New Yorker Börse

New York Eine Flut von Firmenbilanzen treibt die Anleger an der Wall Street um. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Dienstag kaum verändert bei 33.621 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4011 Zähler nach.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 11.336 Stellen. „Nicht überragend, aber auch nicht beunruhigend – so lässt sich der bisherige Verlauf der Berichtssaison in den USA wohl am besten beschreiben“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Auch in den kommenden Tagen dürften die Zahlen und vor allem die Ausblicke der Unternehmen das Börsengeschehen maßgeblich mitbestimmen.

Nach der Schlussglocke an der Wall Street öffnet seine Bücher etwa der Softwarekonzern Microsoft. Die Gewinne der Tech-Riesen könnten Analysten zufolge darüber entscheiden, ob die neu entflammte Begeisterung für Wachstumswerte anhalten wird.

