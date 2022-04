Wall Street Dow Jones erholt sich leicht - Microsoft und Visa überzeugen Anleger

Spotify warnt wegen negativer Wechselkurs-Effekte und Neueinstellungen für das laufende Quartal vor einem operativen Verlust. Die Aktie fiel deutlich.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Ermutigende Firmenbilanzen locken einige Anleger an die Wall Street zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,2 Prozent höher auf 33.301 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 12.488 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4183 Punkte zu. Am Dienstag waren die drei um bis zu vier Prozent abgerutscht.

Mut machten Investoren die Quartalsergebnisse von Microsoft und Visa. „Die Zahlen von Microsoft signalisieren eine recht gute Nachfrage und einen recht positiven Ausblick“, sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL. „So schwankungsanfällig der Aktienmarkt derzeit auch ist, betrachten wir die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr weiterhin als sehr gering.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen