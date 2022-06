Wall Street Dow Jones fällt auf tiefsten Stand seit Anfang 2021 – Anleihemarkt signalisiert nahenden Konjunkturabschwung

Händler an der New Yorker Börse

Die Anzeigentafeln für die Börsenkurse färbten sich am Montag weitgehend rot.

New York Aus Furcht vor einer Rezession fliehen Anleger aus dem US-Aktienmarkt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel am Montag um bis zu 2,9 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 30.493,07 Punkten. Gleiches galt für den breit gefasste S&P 500 und den technologielastige Nasdaq, die um 3,8 Prozent auf 3750,76 Zähler beziehungsweise um 4,6 Prozent auf 10.822,83 Stellen abrutschten.

Anleger befürchteten, dass die Zentralbanken zu drastischeren Mitteln greifen müssen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. „Geringeres Wachstum und eine eventuelle Rezession wird zunehmend als Preis hierfür gesehen.“ Dies spiegelte sich in einer Entwicklung am Anleihemarkt wider. Dort warfen zweijährige Staatsanleihen mit 3,26 Prozent so viel ab wie zuletzt vor über 14 Jahren und mehr als ihre zehnjährigen Pendants. Diese rentierten bei 3,155 Prozent. Dieses Phänomen, inverse Zinskurve genannt, gilt als Vorbote einer Rezession.

„Die Verbraucherpreise haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte Anlagestratege Kenneth Broux von der Bank Société Générale. Da die Geldpolitik sei in den meisten Industriestaaten noch zu locker sei, würden laufend die Erwartungen über das Tempo der Zinserhöhungen und das Zielniveau nach oben angepasst.

Die US-Notenbank Fed hatte Anfang Mai den größten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Punkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben. Am Mittwoch steht ein weiterer Zinsentscheid in den USA an. Eine Anhebung um 50 Basispunkte auf dann 1,25 bis 1,5 Prozent sei eine ausgemachte Sache, schrieben die Analysten der LBBW in einem Kommentar. „Mit einem Anteil von elf Prozent werden mittlerweile sogar 75 Basispunkte eingepreist.“

Dies hievte den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, zeitweise um 0,6 Prozent auf ein 19-1/2-Jahres-Hoch von 105,07 Punkten. Finanzwerte warfen Investoren dagegen aus den Depots. Die Aktien von Bank of America, Citigroup oder JPMorgan fielen um bis zu 3,1 Prozent.

Spekulation auf weniger Nachfrage am Rohstoffmarkt

An den Rohstoffmärkten waren die Pessimisten ebenfalls in der Überzahl. Neue Lockdowns in Teilen der chinesischen Hauptstadt Peking schürten hier zusätzliche Spekulationen auf eine sinkende Nachfrage. Die US-Rohölsorte WTI verbilligte sich um ein Prozent auf 121,84 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis für das Industriemetall Kupfer fiel ebenfalls um ein Prozent auf 9352 Dollar je Tonne. Wegen der Dollar-Stärke, die Gold für Investoren außerhalb der USA unattraktiver macht, konnte sich nicht einmal die „Antikrisen-Währung“ dem Abwärtstrend entziehen und büßte 2,2 Prozent auf 1830 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ein.

Noch steiler abwärts ging es für Bitcoin und Ethereum. Die beiden Kryptowährungen steuerten mit Verlusten von bis zu 23 Prozent auf 22.590 Dollar beziehungsweise von gut 30 Prozent auf 1165 Dollar auf den jeweils größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu. Neben der Rezessionsangst machten Probleme des auf Kryptowährungskredite spezialisierten Finanzdienstleisters Celsius Investoren nervös. „In der Kryptowelt bricht alles zusammen und es wird noch schlimmer“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Einzelwerte im Fokus

Bank of America: Zinsabhängige wachstumsstarke Unternehmen zählten an der Wall Street zu den größten Verlierern. Die Papiere der Bank of America geben zeitweise um 2,3 Prozent nach.

Citigroup: Aktien der Citigroup fallen am Montag zeitweise um rund drei Prozent - auch vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank Fed mit drastischen Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgen könnte.

JP Morgan: Die Titel von JP Morgan geben zwischenzeitlich um 2,3 Prozent nach. Damit fallen die Kursverluste in der Größenordnung der anderen Bankwerte aus.

Microstrategy: Die milliardenschweren Investitionen in Bitcoin werden wegen des aktuellen Ausverkaufs bei Kryptowährungen für Microstrategy zu einer Belastung. Die Aktien der Softwarefirma steuern an der Wall Street mit einem Minus von rund 28 Prozent auf den größten Tagesverlust seit 20 Jahren zu. Der Elektroautobauer Tesla, der ebenfalls Milliarden in Cyber-Devisen gesteckt hat, büßt knapp sieben Prozent ein.

