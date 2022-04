Wall Street Dow-Jones-Index setzt Aufwärtstrend fort – Netflix mit Kurssturz

US-Verbraucher spüren offenbar schmerzhaft die Inflation und versuchen, unnötige Ausgaben zu reduzieren. Das lässt einige Aktien abrutschen.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Nach der jüngsten Rally haben die Blue Chips an den US-Börsen am Mittwoch weiter zugelegt. Der Leitindex Dow Jones stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 35.095 Punkte. Der S&P 500 notierte ebenfalls ein halbes Prozent fester, die Nasdaq gab in dieser Größenordnung nach. Am Dienstag hatten die Kurse angesichts von Optimismus für die laufende Bilanz-Saison um bis zu 2,2 Prozent zugelegt.

Ein Bremsklotz war Börsianern zufolge weiter die Aussicht auf eine Serie von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Dies trieb die Renditen der US-Staatsanleihen. „Die Real-Renditen müssen aber deutlich positiver werden, bevor der Aktienmarkt weniger attraktiv wird“, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. „Die größere Frage ist, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.“ Sei dies der Fall, wäre es ein guter Zeitpunkt für den Einstieg in den Anleihemarkt.

