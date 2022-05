Wall Street Dow Jones springt um 300 Punkte nach oben – Anleger folgen Buffetts Investments

An der Wall Street folgt am Dienstag eine deutliche Gegenbewegung nach oben. Unter anderem stützen positive Konjunkturdaten die Kurse.

An den US-Aktienmärkten ist die Nervosität hoch. (Foto: Reuters) Statue Fearless Girl vor der US-Börse an der Wall Street

New York Starke Geschäftszahlen einiger Konzerne ermuntern Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Der Leitindex Dow Jones steigt zur Eröffnung am Dienstag um ein Prozent auf 32.530 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 1,3 Prozent, der Nasdaq-Index mit dem Fokus auf Tech-Werte sogar zwei Prozent.

Der Ausverkauf der vergangenen Wochen habe die Verkäufer erschöpft, sagte Finanzmarkt-Expertin Mimi Duff von der Beratungsfirma GenTrust. „Daher ist bei jedem Anzeichen guter Nachrichten eine Erholung möglich.“

Anleger folgen bei ihren Investments in US-Banken der Nase von Börsenguru Warren Buffett. Die Aktien der Citigroup ziehen um mehr als sechs Prozent an, nachdem Buffets Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway eine Investition von fast drei Milliarden Dollar in die US-Bank offengelegt hat. Buffetts Einstieg gilt nach wie vor als Gütesiegel.

