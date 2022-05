Wall Street Dow Jones springt um über 300 Punkte nach oben – Anleger folgen Buffetts Investments

An der Wall Street folgt am Dienstag eine deutliche Gegenbewegung nach oben. Unter anderem stützen positive Konjunkturdaten die Kurse.

An den US-Aktienmärkten ist die Nervosität hoch. (Foto: Reuters) Statue Fearless Girl vor der US-Börse an der Wall Street

New York Starke Geschäftszahlen einiger Konzerne ermuntern Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Dienstag um ein Prozent auf 32.558 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq legten 1,5 beziehungsweise knapp zwei Prozent zu. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen habe die Verkäufer erschöpft, sagte Finanzmarkt-Expertin Mimi Duff von der Beratungsfirma GenTrust. „Daher ist bei jedem Anzeichen guter Nachrichten eine Erholung möglich.“

Hierzu gehörte auch die Aussicht auf ein Ende der Lockdowns in China, die die Weltwirtschaft in den vergangenen Wochen ausgebremst hatte. Die Hoffnung auf eine anziehende Rohstoff-Nachfrage des Top-Abnehmers verteuerte das Industriemetall Kupfer um 1,4 Prozent auf 9367 Dollar je Tonne.

Darüber hinaus winkte eine Lockerung der strengen Auflagen für chinesische Technologiekonzerne. Dies verhalf den in den USA notierten Aktien der Online-Händler Alibaba und Pinduoduo zu Kursgewinnen von 4,7 beziehungsweise 5,8 Prozent.

Aktionäre kopieren Buffett

