Wall Street Facebook-Mutter Meta gibt US-Börsen Auftrieb – Wall Street schließt deutlich im Plus

Trotz enttäuschender US-Konjunkturdaten schließen die wichtigsten Indizes im Plus. Meta-Aktien gewinnen mehr als 17 Prozent.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Starke Geschäftszahlen unter anderem von der Facebook-Mutter Meta haben am Donnerstag an den US-Börsen enttäuschende Konjunkturdaten mehr als wettgemacht. Der US-Standardwerteindex Dow Jones baute nach Handelsschluss in Europa seine Kursgewinne Stück für Stück aus und schloss 1,9 Prozent fester mit 33.916 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 kletterte um 2,5 Prozent auf 4287 Zähler, die technologielastige Nasdaq legte 3,1 Prozent auf 12.871 Stellen zu.

Die weltgrößte Volkswirtschaft USA schrumpfte im ersten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet überraschend um 1,4 Prozent. „Das ist das Resultat von Inflation, Sorgen wegen steigender Zinsen und einer etwas schleppenden Erholung von der Coronavirus-Pandemie“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Zähle man diese Faktoren zusammen, komme die Konjunkturschwäche nicht überraschend, ihr Ausmaß allerdings schon.

