Wall Street Fed-Kurs belastet: US-Börsen schließen im Minus

Die großen Zinsschritte der US-amerikanischen und der britischen Notenbank drücken auf die Märkte. Die Zinsängste wirken sich auch auf den Dollar aus.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

New York Die geplatzten Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der wichtigen Notenbanken haben die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch ihr britisches Pendant Bank of England kündigten an, sie würden die Zinsen noch über längere Zeit anheben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,5 Prozent tiefer auf 32.001 Punkten.

Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 10.342 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3719 Punkte ein. Fed-Chef Jerome Powell bezeichnete es als „sehr verfrüht“, über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Der Höchststand der Zinssätze werde also wohl höher ausfallen als bisher erwartet. Der BoE-Gouverneur Andrew Bailey äußerte sich ähnlich.

