Wall Street Furcht vor rasant steigenden Zinsen drückt US-Börsen ins Minus

Börse in New York

Frankfurt Die US-Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt am Dienstag im Minus geschlossen. Im späten Handel setzte wegen der Furcht vor rasant anziehenden Zinsen eine Verkaufswelle ein. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 34.220 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 13.371 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4397 Punkte ein.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im März zwar um 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 1981, lagen damit aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Anleger reagierten erleichtert. „Alles, was auf eine nachlassende Dynamik an der Inflationsfront hindeutet, wird bedeuten, dass die Fed bei der Straffung der Geldpolitik vielleicht nicht so aggressiv vorgehen muss“, erläuterte Mike Reynolds, Investmentexperte beim Finanzhaus Glenmede.

Im Vorfeld der Daten waren Spekulationen auf noch höhere Stände und drastischere Zinsschritte der US-Notenbank aufgekommen. An den Geldmärkten wird momentan eine Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent gesehen, dass es eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der US-Notenbank im nächsten Monat geben wird.

>>> Hören Sie unseren Podcast Handelsblatt Today: Inflation bekämpfen und Rezession riskieren? Die Fed steckt in einem Dilemma

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee zog um 6,3 Prozent auf 104,73 Dollar pro Barrel an. Börsianer führten das auf die neuesten Entwicklungen in China zurück. Nach dem strikten Corona-Lockdown in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai durften erstmals seit mehr als zwei Wochen einige Menschen wieder ihre Wohnungen verlassen. Die Erleichterung über die ersten Lockerungen der scharfen Restriktionen milderten auch die Nachfragesorgen am Rohstoffmarkt.

Nach wie vor erwarten Börsianer aber weitere Schwankungen: „Der Ölmarkt ist immer noch anfällig für einen großen Schock, wenn russische Energie sanktioniert wird, und dieses Risiko bleibt auf dem Tisch“, sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda. Die Opec senkte ihre Wachstumserwartungen für die weltweite Ölnachfrage 2022 aufgrund der Virusverbreitung in China, des Ukraine-Krieges und der steigenden Inflation. Zudem warnte sie, dass sie möglicherweise ausfallende Mengen russischen Öls nicht ausgleichen könne.

Nach einer Schießerei in New York stiegen die Aktien der Waffenhersteller Smith & Wesson's und Sturm Ruger um bis zu 0,7 Prozent. In einer U-Bahnstation in Brooklyn waren laut CNN acht Menschen erschossen worden, mehrere wurden verletzt. Anleger gingen davon aus, dass viele Waffenbesitzer nun mit schärferen Kontrollen rechneten und ihre Arsenale deswegen aufstocken würden.

Blick auf die Einzelwerte

Beyond Meat: Die Anteile von Beyond Meat rückten zunächst um bis zu fast sechs Prozent vor, drehten dann aber ins Minus und endeten knapp ein Prozent tiefer. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC kündigte ein Top-Manager des Herstellers von Fleischersatzprodukten an, das Geschäft mit Produkten aus Alternativen zu Hühnerfleisch ankurbeln zu wollen.

Lululemon Athletica: Der Anbieter von Yoga-Sportbekleidung überzeugte die Anleger mit der landesweiten Einführung seines Programmes zur Wiederverwendung gebrauchter Artikel. Kunden können dabei unter anderem ihre gebrauchten Sporthosen, Tops, Shirts und Jacken gegen eine Geschenkkarte eintauschen. Die Aktien gewannen mehr als zwei Prozent.

Mehr: Inflationsrate in den USA steigt auf 8,5 Prozent – Höchster Stand seit Dezember 1981