Wall Street Gute Wirtschaftsdaten bringen US-Indizes zum Handelsschluss ins Plus – Tesla-Aktie legt um elf Prozent zu

Der Elektroautobauer Tesla hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um fast 60 Prozent erhöht. Das treibt die Wall Street nach oben.

Gute US-Wirtschaftsdaten stimmen die Anleger an der Wall Street optimistisch. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street zeigen sich nach robusten US-Wirtschaftsdaten und starken Zahlen von Tesla vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,6 Prozent höher bei 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.512 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4060 Punkte zu.

„Die Investoren sind hin- und hergerissen zwischen den optimistischen Prognosen von Tesla, den trüben Aussichten bei IBM und Mastercard und einer starken US-Wirtschaft, die überhaupt keine Anzeichen einer Schwäche zeigt“, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets.

