Wall Street Hohe Inflation verunsichert US-Anleger nur kurz – US-Indizes legen zu

Anleger fassten wieder Mut und kauften vor allem bei den Standardwerten zu. Doch mit der Kryptowährungsbörse Coinbase gab es auch einen großen Tagesverlierer.

Die Nervosität an den Märkten ist trotz zwischenzeitlicher Erholungstendenzen hoch. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Die überraschend hohe US-Inflation verunsicherte die Anleger an der Wall Street nur kurz. Der Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 legten im Handelsverlauf am Mittwoch um jeweils rund ein Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq notierte nur leicht im Plus bei 11.758 Punkten. Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Der Anstieg der US-Verbraucherpreise verlangsamte sich den Angaben zufolge zwar im April auf 8,3 von 8,5 Prozent. Analysten hatten allerdings auf einen Rückgang auf 8,1 Prozent gehofft.

Im Lichte dieser Zahlen müsse man die Einschätzung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe, wohl überdenken, sagte Ross Mayfield, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Baird. Immerhin sei der Teuerungsdruck etwas zurückgegangen. Offenbar befinde sich die Fed mit ihren signalisierten Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt auf einem guten Weg.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Coinbase. Die Titel der Kryptowährungsbörse verbuchten wegen des Rutsches in die roten Zahlen einen Kurseinbruch von zeitweise rund 20 Prozent. Zeitweise war die Aktie so billig wie noch nie seit dem Börsengang vor etwa einem Jahr. Außerdem verlangsame sich der Kundenzuwachs, kommentierte Analyst Bo Pei vom Brokerhaus US Tiger. Das deute darauf hin, dass die meisten Verbraucher Bitcoin & Co weiter als spekulative Anlagen betrachteten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Einzelwerte im Fokus Wendy's: Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 17 Cents pro Aktie, der einen Cent unter den Schätzungen lag. Auch der Umsatz und die Verkäufe blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Die Restaurantkette sieht eine negative Auswirkung von höheren Kosten für Lieferungen und Arbeit. Die Aktien rutschten zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab. Roblox: Das Unternehmen meldete für sein letztes Quartal einen unerwartet hohen Verlust und einen Umsatz, der hinter den Prognosen der Börse zurückblieb. Roblox, das Spieleplattformen betreibt, rechnet zudem für die absehbare Zukunft mit weiteren Verlusten. Die Aktie stieg aber um zeitweise um mehr als 15 Prozent. Unity Software: Die Papiere stürzten im Handelsverlauf um rund 30Prozent ab. Der Entwickler von Videospielsoftware gab eine schwächer als erwartete Umsatzprognose ab. Der Quartalsverlust entsprach den Schätzungen, aber der Umsatz lag unter dem Konsens. Occidental Petroleum: Das Papier steig um zeitweise um mehr als drei Prozent, weil der Gewinn des Unternehmens im vergangenen Quartal dank steigender Ölpreise über den Erwartungen lag. Occidental ist der Top-Gewinner unter den S&P 500-Aktien, der Kurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Mehr: Cathie Wood kauft trotz Rekordverlust im April Aktien für 280 Millionen Dollar nach.