Wall Street Inflationssorgen belasten US-Märkte – Wall Street schließt im Minus

Frankfurt Konjunktursorgen und steigende Renditen an den Anleihemärkten haben den US-Aktienmarkt zum Wochenstart belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag zu Handelsschluss um 1,19 Prozent auf 34.308 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,69 Prozent auf 4413 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,35 Prozent auf 13.990 Punkte ab. Tech-Werte leiden gerade besonders unter anziehenden Anleiherenditen

Nachdem die US-Notenbank vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert hatte, um den Preisdruck zu dämpfen, sind die Herausforderungen für die Börsen nochmals gestiegen.

Getrübt wird die Marktstimmung auch weiterhin von den massiven negativen Folgen des Krieges in der Ukraine und der Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung. Zudem drohen die coronabedingten Abriegelungen in China die weltweiten Lieferkettenprobleme zu verschlimmern und damit die Inflationsrisiken weiter anzuheizen.

Mit Spannung warteten Investoren auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten wegen des Ukraine-Kriegs rechneten Experten mit einem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 8,5 Prozent im März. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Angesichts dieser Aussicht warfen US-Anleger erneut Anleihen aus ihren Depots. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Treasuries auf bis zu 2,784 Prozent an und damit auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Die scharfen Corona-Beschränkungen in China führten am Montag zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise. Da die Infektionszahlen stiegen, drohten die Lockdowns noch länger anzudauern, sagte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Zuletzt hatten vor allem Beschränkungen in der Metropole Shanghai für Aufsehen gesorgt. Entsprechend zeigten sich die Ölwerte an der Wall Street in schwacher Verfassung: Chevron fielen um 2,6 Prozent und ExxonMobil um 3,4 Prozent.

Einzelwerte im Fokus

Bei den Einzelwerten gaben die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla um 4,8 Prozent nach. In China waren im März wegen der Beschränkungen des Landes zur Eindämmung des erneuten Corona-Ausbruchs insgesamt die Autoverkäufe gesunken. Aktien der in den USA notierten chinesischen Rivalen Li Auto und Xpeng gaben bis zu 2,4 Prozent nach.

Gegen die allgemeine Markttendenz verteuerten sich die Anteilsscheine des Kurznachrichtendiensts Twitter um 1,7 Prozent. Der neue Twitter-Hauptaktionär Elon Musk will entgegen anfänglicher Bekundungen nun doch nicht in den Verwaltungsrat des Unternehmens einziehen. Das gab der Vorstandsvorsitzende Parag Agrawal bekannt. Musks Berufung sollte eigentlich am Samstag in Kraft treten. Aber „Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Board nicht mehr beitreten wird“, schrieb Agrawal auf dem Kurznachrichtendienst. „Ich glaube, dass dies das Beste ist.“

Auf den Verkaufslisten der Börsianer standen Nvidia. Die Aktien des US-Chip- und Technologiekonzerns fielen nach einer Herabstufung durch einen Broker um 5,2 Prozent.

