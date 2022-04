Wall Street Inflationssorgen belasten zum Wochenstart erneut Wall Street

Investoren warten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Die Papiere von in den USA notierten chinesischen Gaming-Anbietern ziehen an.

Anleger stoßen derzeit vor allem Tech-Werte ab. (Foto: Reuters) Börse in New York Frankfurt Die Furcht vor weiter steigenden Preisen und rasant anziehenden Zinsen hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 34.615 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4460 Zähler ein. Am größten fielen die Verluste erneut beim technologielastigen Index Nasdaq aus, der mehr als ein Prozent auf 13.552 Punkte nachgab. Mit Spannung warteten Investoren auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten wegen des Ukraine-Kriegs rechneten Experten mit einem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 8,5 Prozent im März. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Angesichts dieser Aussicht warfen US-Anleger erneut Anleihen aus ihren Depots. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Treasuries auf bis zu 2,784 Prozent an und damit auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Einzelwerte im Fokus Bei den Einzelwerten gaben die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla um bis zu 4,8 Prozent nach. In China waren im März wegen der Beschränkungen des Landes zur Eindämmung des erneuten Corona-Ausbruchs insgesamt die Autoverkäufe gesunken. Aktien der in den USA notierten chinesischen Rivalen Nio, Li Auto und Xpeng gaben zwischen fünf und rund zehn Prozent nach. Wegen der staatlichen Restriktionen zur Eindämmung des Virus musste Nio die Produktion aussetzen. Dagegen zogen in den USA notierte chinesische Gaming-Anbieter an, nachdem China seine erste Spiele-Lizenz seit Juli letzten Jahres erteilt hat. Douyu International Holdings, Huya, NetEase und Bilibili legten zwischen knapp einem und sieben Prozent zu. Die chinesischen Aufsichtsbehörden hatten dem Anbieter XD eine Lizenz für den Titel „Party Star“ erteilt, wie aus einem von Reuters eingesehenen Dokument hervorgeht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Standort erkennen