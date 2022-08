Wall Street Konjunktursorgen bremsen Wall Street aus – Meme-Aktie Bed Bath & Beyond setzt Kursrally fort

Die wichtigsten Indizes in den USA liegen im Frühhandel am Dienstag leicht im Minus. Im Fokus der Investoren steht der Einzelhandelssektor.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Konjunktursorgen versetzen der Wall Street einen Dämpfer. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt am Dienstag fast unverändert 33.923 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab liegt im frühen Handel 0,2 Prozent tiefer bei 4288 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,8 Prozent auf 13.012 Punkte ein.

Besser als erwartet ausgefallene Unternehmensgewinne hatten zuletzt US-Aktien angetrieben. Für Rückenwind sorgte vergangene Woche auch ein nachlassender Preisdruck in den USA, der Spekulationen auf ein geringeres Tempo bei den Zinsschritten der US-Notenbank anheizte.

Die Meme-Aktie des Unternehmens Bed Bath & Beyond setzt am Dienstag den Höhenflug der vergangenen Tage fort. Schon am Donnerstag ging der Kurs weit nach oben. Am Dienstag steigt die Aktie um 75 Prozent an und kostet 28,04 Dollar.

