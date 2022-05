Wall Street Konjunktursorgen sorgten zum Börsenschluss für getrübte Stimmung

Investoren agierten an der Wall Street zum Wochenstart verhalten. In den Blickpunkt rückte ein feindliches Übernahmeangebot im Airline-Sektor.

An den US-Aktienmärkten ist die Nervosität hoch. (Foto: Reuters) Statue Fearless Girl vor der US-Börse an der Wall Street

New York Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China haben sich US-Anleger nicht aus der Deckung gewagt. Der Dow Jones gewann am Montag zwar 0,1 Prozent auf 32.223 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,2 Prozent auf 11.663 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4008 Punkte ein.

„Wir sind eindeutig noch nicht über den Berg, was die Wirtschaft betrifft. Die Inflation scheint noch nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben, so dass wir die Tiefstände erneut testen und möglicherweise sogar noch weiter fallen können“, sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth Management. Nach einer verlustreichen Börsenwoche hatten sich US-Anleger am Freitag ein Herz gefasst und kräftig bei Aktien zugegriffen.

