Wall Street Konjunktursorgen trüben Stimmung an der Wall Street – Twitter-Aktie bricht weiter ein

Konjunktursorgen trüben Stimmung an der Wall Street – Twitter-Aktie bricht weiter ein

Die Gegenbewegung an der Wall Street am Freitag verpufft schnell. In den Blickpunkt rückt nun ein feindliches Übernahmeangebot im Airline-Sektor.

16.05.2022 Update: 16.05.2022 - 21:16 Uhr