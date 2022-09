Wall Street Nach Aufholjagd an der Wall Street: US-Börsen schließen im Plus

Nach Äußerungen eines Fed-Direktors legen die Indizes weiter zu. Zu den Gewinnern an den Börsen gehört das Cloud-Sicherheitsunternehmen Zscaler.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Beflügelt von Kursgewinnen bei Technologieaktien haben die US-Börsen am Freitag zugelegt. Der Dow Jones gewann 1,2 Prozent auf 32.152 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 12.112 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4067 Punkte zu. Im Wochenverlauf stieg der S&P 3,6 Prozent, der Dow 2,7 Prozent und die Nasdaq 4,1 Prozent.

Nach den kräftigen Abverkäufen in den letzten Augustwochen sei nun eine Aufholjagd im Gange, sagte Händler Dennis Dick vom Broker Triple D Trading. Richtungsweisend dürften die Inflationsdaten in der kommenden Woche sein, die Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve liefern dürften. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt weitere Straffungen in Aussicht gestellt. Fed-Direktor Chris Waller sieht eine geschwundene Furcht vor einer Rezession als Grundlage für einen weiter aggressiven Zinskurs.

