Wall Street Nachlassende Zinssorgen treiben US-Börsen – Dollar unter Druck

Die sinkende US-Inflationsrate beflügelt vor allem Tech-Werte. Die Tesla-Aktie steigt trotz des Verkaufs von Elon Musk.

Die Aktienkurse ziehen nach den US-Daten deutlich an. (Foto: AP) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt, New York Mit großer Erleichterung haben US-Anleger auf die nachlassende Teuerungsrate reagiert. Der Dow-Jones-Index stieg am Mittwoch im Handelsverlauf um 1,6 Prozent auf 33.299 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog 2,02 Prozent auf 4206 Zähler an. Der zuletzt besonders unter Druck geratene technologielastige Nasdaq-Index machte einen Satz von 2,66 Prozent auf 12.826 Punkte.

Die Furcht der Anleger vor einem weiteren XXL-Zinsschritt der US-Notenbank flaute deutlich ab. Ungewöhnlich große Zinsschritte der Fed hatten zuletzt die Börsen belastet und die Furcht vor einer Rezession geschürt. Auch in Deutschland reagierten Anleger zuversichtlich und griffen bei Wertpapieren zu.

