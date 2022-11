Wall Street Neue Inflationsdaten beflügeln Wall Street – Walmart-Aktien sind gefragt

Auslöser der Rally ist der überraschend geringe Anstieg der US-Erzeugerpreise im Oktober. Eine Trendwende bei der Inflation ist offenbar erreicht.

Die Teuerung in den USA war zuletzt nicht so stark ausgefallen wir erwartet. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung kleinerer Zinsschritte der Notenbank Fed greifen Anleger bei US-Aktien beherzt zu. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 2,5 Prozent.

Auslöser der Rally war der überraschend geringe Anstieg der US-Erzeugerpreise im Oktober. „Die Daten bestätigen die Hoffnung, dass die Trendwende bei der Inflation erreicht ist“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. „Das gibt dem Markt mehr Zuversicht.“

Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte Walmart mit einem Kursplus von 6,5 Prozent. Der weltgrößte Einzelhändler hob seine Gesamtjahresziele an und will eigene Anteilsscheine im Volumen von 20 Milliarden Dollar zurückkaufen. Das Unternehmen habe auch mit seinen Quartalszahlen auf ganzer Linie positiv überrascht, lobte Analyst Michael Banker vom Research-Haus D.A. Davidson.

