Wall Street Positive Unternehmenszahlen von AT&T und IBM stützen die US-Börsen

Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen erreichte am Donnerstag ein neues 14-Jahres-Hoch. Das macht viele Aktienmarktstrategen skeptisch.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

Frankfurt, New York Freundliche Eröffnung an der Wall Street: Der Dow Jones Industrial Average legte um 308 Punkte zu, ein Plus von einem Prozent. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite gewannen 0,7 Prozent sowie 0,9 Prozent.

Mehrere gute Gewinnmeldungen stützten den Markt: Aktien von AT&T und IBM stiegen um neun Prozent sowie 4,5 Prozent, weil die Unternehmen ihre Schätzungen für ihr jüngstes Quartal sowohl in der Gewinn- als auch in der Verlustzone übertroffen hatten.

Die Aktien von Tesla fielen um fast fünf Prozent, weil der Hersteller von Elektrofahrzeugen sein Auslieferungsziel für 2022 voraussichtlich verfehlen werde. Auch der Quartalsumsatz des Unternehmens blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

