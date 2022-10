Wall Street Rücktritt von Liz Truss verunsichert US-Börsen – Pfund legt zu

Der Abgang der britischen Premierministerin macht die Märkte nervös. Die Wall Street dreht ins Minus – trotz guter Konzernzahlen.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

New York Aus Verunsicherung über die künftige Entwicklung der britischen Wirtschaft halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Wenige Stunden nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Liz Truss verloren der US-Standardwerteindex Dow Jones und der technologielastige Nasdaq am Donnerstag leicht um jeweils etwa 0,1 Prozent auf 30.406 beziehungsweise 10.658 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 notierte ein halbes Prozent im Minus bei 3678 Punkten.

„Truss war zweifellos ein komplettes Desaster, und ich bin mir nicht sicher, wer genau das Land zu diesem Zeitpunkt beruhigen wird“, schrieb Marktanalyst Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda. Es werde zwar Rufe nach Neuwahlen geben, aber das könne dem Land inmitten einer Krise keine Sicherheit oder Führung geben. „Es hat den Anschein, dass nur schlechte Optionen auf dem Tisch liegen.“

