Wall Street Schwächster Tag seit Juni: US-Börsen schließen tief im Minus

Vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole trennen sich US-Anleger im großen Stil von ihren Aktien. Parallel dazu legt der Dollar weiter zu.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Anleger in den USA nehmen aus Furcht vor einer deutlichen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed Reißaus. Der Handel am Montag war der schwächste seit Juni. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 643 Punkte. Er büßte um insgesamt 1,9 Prozent auf 33.064 Zähler ein.

Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,1 Prozent nach auf 4138 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte fast 2,6 Prozent auf 12.382 Punkte ab. In Frankfurt war der Dax 2,3 Prozent schwächer bei 13.230 Punkten aus dem Handel gegangen.

Um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen, hat die Fed zuletzt schon die Zinsen erhöht, und weitere Zinsschritte werden erwartet. Investoren fürchten nun, dass dies die weltweite Wirtschaft schwächt und möglicherweise eine Rezession auslöst.

