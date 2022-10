Wall Street Schwindende Zinssorgen stützen die US-Börsen – Dow Jones schließt im Plus

Die wichtigen US-Aktienbarometer starten freundlich in die neue Handelswoche. Nach einer Preissenkung in China geben die Titel von Tesla nach.

Der Leitindex Dow Jones legt am Montag zu. (Foto: AP) Wall Street

New York In Erwartung auf ein gedrosseltes Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed decken sich weitere Anleger mit US-Aktien ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen am Montag um jeweils mehr als ein Prozent auf 31.499 beziehungsweise 3797 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein knappes Prozent vor. Schon am Freitag hatte ein Bericht des „Wall Street Journal“, demzufolge die US-Notebanker bei ihrer kommenden Sitzung Anfang November einen kleineren Zinsschritt diskutieren wollen, für Rückenwind gesorgt.

„Die Anleger werden immer zuversichtlicher, dass die Inflation zurückgehen wird und dass die Fed schnell eine Pause einlegen könnte“, sagte Oanda-Analyst Edward Moya. „Die Auswirkungen der ersten Zinserhöhungen werden sich in den nächsten Monaten bemerkbar machen, und die Märkte versuchen, dem Zeitpunkt zuvorzukommen, an dem die Fed den Pausenknopf drücken wird.“

