Wall Street Schwindende Zinssorgen stützen die US-Börsen – Tesla gerät unter Druck

Die wichtigsten Indizes starten freundlich in die neue Handelswoche. Nach einer Preissenkung in China geben die Titel von Tesla nach.

Finanzwerte waren am Freitag gefragt. (Foto: AP) Wall Street

New York Die Aussicht auf ein weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation treibt die Kurse an der Wall Street weiter an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete zum Wochenstart gut ein halbes Prozent fester bei 31.253 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 3767 Zähler. Nur der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete zunächst schwächer, machte aber in den ersten Handelsminuten die Verluste wett.

Schon am Freitag hatte ein Bericht des „Wall Street Journal“ für Rückenwind an der Wall Street gesorgt, demzufolge die Fed im Dezember über eine schwächere Zinserhöhung debattieren werde als bislang erwartet.

