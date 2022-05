Wall Street Snap-Kurssturz zieht Wall Street nach unten

Der Kurssturz bei Snap bestimmt die Stimmung an der Wall Street. Die wichtigen Indizes liegen in der Verlust-Zone – der Nasdaq-Index verliert 2,4 Prozent.

Die Nervosität an den Märkten ist trotz zwischenzeitlicher Erholungstendenzen hoch. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

Frankfurt, New York Ein Rekordkurssturz bei Snap schockt die Anleger an den US-Börsen am Dienstag. Die Aktien des Snapchat-Betreibers bricht nach einer Gewinnwarnung um 37 Prozent ein und reißt weitere Technologie-Aktien mit nach unten.

Der Nasdaq-Index fällt um 2,4 Prozent auf 11.256 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt 0,5 Prozent auf 31.714 Stellen nach. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 1,3 Prozent auf 3922 Zähler.

Die heruntergeschraubten Erwartungen von Snap für das laufende Quartal seien ein Indiz für die sich verschlechternde Konjunktur und das Werbegeschäft, sagte Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Titel stark werbeabhängiger Firmen wie Twitter, Google-Mutter Alphabet, Meta Platforms und Pinterest rutschten zwischen 2,8 und 17 Prozent ab.

„Wenn die (wirtschaftlichen) Aussichten düsterer sind, werden die Werbeausgaben reduziert. Dies wird die Anleger in schlechte Laune versetzen und mehr Gewitterwolken erzeugen, genau zu dem Zeitpunkt, als viele hofften, dass der Markteinbruch kurz vor der Talsohle steht“, sagte Investment-Experte Russ Mould vom Vermögensverwalter AJ Bell. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Einzelwerte im Fokus: Petco: Die Umsatz- und Gewinnzahlen für das letzte Quartal fielen besser aus als erwartet. Die Aktie des Einzelhändlers für Heimtierprodukte steigt um 3,2 Prozent. Abercrombie & Fitch: Aktien von Abercrombie & Fitch stürzen um knapp 30 Prozent ab, nachdem der Bekleidungseinzelhändler seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt hat. Insulet: Der Medizingerätehersteller befinde sich laut Bloomberg in Gesprächen über eine Übernahme durch Dexcom, einem Hersteller von Glukoseüberwachungssystemen. Die Aktie von Insulet gewinnt 7,2 Prozent hinzu, Dexcom fällt um rund neun Prozent. AutoZone: Die Einnahmen des Händlers für Kfz-Ersatzteile übertrafen die Prognosen. Auch die Verkäufe verzeichneten einen unerwarteten Zuwachs. Die Aktien legt 2,6 Prozent zu. Advance Auto Parts: Die Papiere von Advanced Auto Parts fallen um knapp vier Prozent. Der Autoteilehändler meldete Quartalsgewinne und -umsätze, die hinter den Prognosen zurückblieben. Mehr: Kurse an US-Börsen dürften noch weiter fallen: Experten erwarten zweite Verkaufswelle