Wall Street Starke Jobdaten verunsichern US-Anleger – Uber-Aktie schießt nach oben

Robuste Zahlen vom US-Arbeitsmarkt reduzieren die Hoffnung auf ein gedämpftes Tempo bei den Zinserhöhungen. Gefragt sind aber Titel von Fahrdienstvermittlern.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

New York Die Anleger an der Wall Street ziehen sich am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank weiter zurück. Die wichtigsten Indizes fallen kurz nach der Eröffnung zurück in die Verlustzone. Der breite Leitindex S&P 500 liegt 0,5 Prozent tiefer bei 3852 Punkten. Der Dow Jones der Standardwerte verliert 0,6 Prozent, ebenso der technologielastige Nasdaq.

Ein Grund sind robuste Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Demnach lag die Zahl der angebotenen Stellen im September überraschend hoch bei 10,7 Millionen nach 10,3 Millionen im Vormonat. Das geht aus neuen Daten des Job Openings and Labor Turnover Survey (JOTLS) hervor.

Ein starker Arbeitsmarkt gilt als Grundvoraussetzung dafür, dass die Notenbank Fed an ihrem straffen Zinserhöhungszyklus festhält. Starke Signale vom Jobmarkt wirken aktuell also eher schreckhaft für den Aktienmarkt. Anleger hatten zuletzt auf eine Lockerung der geldpolitischen Straffung gehofft.

