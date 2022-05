Wall Street US-Anleger bleiben vor Fed-Entscheid in der Deckung

Die wichtigen Indizes geben zum Handelsstart nach. Apple-Aktien stehen erneut im Fokus. Dem Konzern droht eine hohe Kartellstrafe.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die Anleger an der Wall Street bleiben vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vorsichtig. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 drehen nach der Eröffnung am Montag rasch ins Minus und notieren rund ein halbes Prozent schwächer bei 32.827 und 4110 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt ebenfalls leicht auf 12.310 Zähler nach.

Der Fokus der Investoren liegt auf dem Fed-Treffen in dieser Woche. „Jeder weiß, dass die Zinserhöhung kommen wird ... was die Menschen ein wenig verunsichert, ist die Frage, wie die Leitlinien von Powell aussehen werden“, sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital in New York.

Börsianer erwarten bis zum Sommer eine Reihe von aggressiven Zinserhöhungen. Daher werden Investoren die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell genau auf Hinweise zu den geplanten Schritten abklopfen.

