Wall Street US-Anleger fassen wieder Mut – Wall Street schließt im Plus

Die Anleger hoffen, dass der Höhepunkt der Inflation nun überschritten ist und Notenbank ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Die Ölpreise finden aber nur schwer eine Richtung.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt An der Wall Street haben die Anleger zum Wochenschluss neuen Mut geschöpft und bei Aktien zugegriffen. Investoren hofften darauf, dass die US-Notenbank Fed das Tempo im Zinserhöhungszyklus drosseln werde, sollte der Preisauftrieb auf breiter Front nachlassen. Zuletzt waren die Verbraucher- und Produzentenpreise im Juli nicht mehr ganz so rasant gestiegen wie zuletzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 1,3 Prozent auf 33.761,05 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 13.047,19 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 4.280,15 Punkte zu.

„Das makroökonomische Umfeld könnte sich allmählich etwas verbessern, wobei ein Höchststand des Verbraucherpreisindex in den USA die Notwendigkeit einer aggressiven Zinserhöhung in Frage stellt“, so die Ökonomen der Rand Merchant Bank in Johannesburg. „Die Inflation ist zwar immer noch hoch und die Fed wird die Zinsen weiter anheben müssen, aber die Situation ist nicht so schlimm, wie viele befürchtet hatten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen