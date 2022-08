Wall Street US-Anleger halten sich vor dem Treffen der Notenbanker zurück – Zoom-Aktien rutschen deutlich ab

Die US-Kaufhauskette Macy's bekommt allmählich die nachlassende Kaufkraft der Verbraucher zu spüren und schraubt ihre Jahresprognose etwas zurück.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. Die Angst vor weiteren großen Zinsschritten der Fed lassen an der Wall Street die Kurse schrumpfen. Zudem verlieren Technologiewerte deutlich. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York / Frankfurt Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole haben sich Anleger in den USA bedeckt gehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag kaum verändert bei 33.025 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag ebenfalls unverändert bei 4138 Zählern, die Technologiebörse Nasdaq verharrte bei 12.389 Stellen. Die Hauptfrage bleibt die weitere Strategie der US-Notenbank Fed, zu der sich Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole noch in dieser Woche äußern dürfte.

„Der Markt liegt falsch damit, dass wir uns einem Wendepunkt bei der Fed nähern“, sagte Chris Grisanti, Chefstratege bei MAI Capital Management. Powell dürfte sich stärker für eine straffere Geldpolitik starkmachen als allgemein angenommen. „Er wird ein weiteres Mal bekräftigen, dass das Hauptziel der Fed ist, die Inflation in den Griff zu bekommen - er ist nicht dazu da, die Aktien- oder Anleihemärkte zu unterstützen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen