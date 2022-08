Wall Street US-Anleger halten sich zurück – Peloton-Papiere stürzen ab

Die Anteilsscheine von Telehealth-Unternehmen steigen sprunghaft an, weil Amazon seinen hauseigenen Telehealth-Service für Mitarbeiter einstellt.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. Die Angst vor weiteren großen Zinsschritten der Fed lassen an der Wall Street die Kurse schrumpfen. Zudem verlieren Technologiewerte deutlich. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York / Frankfurt US-Anleger sind in Erwartung weiterer Hinweise auf den Zinskurs der Notenbank Fed am Donnerstag überwiegend an der Seitenlinie geblieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,2 Prozent auf 32.907 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stand 0,2 Prozent höher bei 4149 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,3 Prozent auf 12.473 Punkte.

Die am Freitag anstehende Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole wird von Börsianern darauf abgeklopft, ob eine wirtschaftliche Verlangsamung die Strategie der Fed ändern könnte und ob eine "sanfte Landung" der Konjunktur erreicht werden kann. Händler sehen momentan eine etwas größere Chance auf eine dritte Zinserhöhung um 75 Basispunkte seitens der Fed bei ihrer Sitzung im nächsten Monat, verglichen mit einer kleineren Zinserhöhung um 50 Basispunkte.

