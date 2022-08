Wall Street US-Anleger halten sich zurück – Schwaches China-Geschäft belastet Dell-Papiere

Die Aktien des Videospielunternehmens Electronic Arts steigen deutlich. Laut s chwedischen Medien zufolge soll Amazon ein Kaufangebot vorlegen.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell in Jackson Hole haben die US-Börsen sich am Freitag kaum bewegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand 0,1 Prozent höher bei 33.336 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq kamen mit 4200 und 12.635 Zählern kaum vom Fleck.

Anleger rätseln, ob die Fed im September erneut einen sehr kräftigen Zinsschritt nach oben machen oder die Zinszügel etwas weniger stark anziehen wird. Powell soll gegen 16 Uhr (MESZ) auf der Notenbank-Konferenz reden. Angesichts der hohen Inflation in den USA halten die Verbraucher indes ihr Geld zusammen. Sie steigerten ihre Ausgaben im Juli nur um 0,1 Prozent zum Vormonat, von Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet.

