Wall Street US-Anleger hoffen auf weniger aggressive Fed – Zoom-Aktien rutschen deutlich ab

Die US-Kaufhauskette Macy's bekommt allmählich die nachlassende Kaufkraft der Verbraucher zu spüren und schraubt ihre Jahresprognose etwas zurück.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. Die Angst vor weiteren großen Zinsschritten der Fed lassen an der Wall Street die Kurse schrumpfen. Zudem verlieren Technologiewerte deutlich. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York / Frankfurt Schwache Konjunkturdaten lassen Tech-Anleger in den USA etwas aufatmen. Einige hoffen, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem weiteren geldpolitischen Kurs angesichts einer schrumpfenden Wirtschaftsaktivität etwas weniger aggressiv vorgehen könnte als bislang angenommen. An der Nasdaq legten die Kurse am Dienstag bis zum Mittagshandel leicht zu auf 12.398 Punkte.

Anleger an der Wall Street blieben jedoch vorsichtig: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,4 Prozent auf 32.939 Zähler, der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent nach auf 4133 Punkte. In Frankfurt war der Dax 0,3 Prozent schwächer bei 13.194 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Geschäfte in der US-Privatwirtschaft gingen im August den zweiten Monat in Folge zurück, der S&P-Einkaufsmanagerindex fiel auf 45 Zähler und lag damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die hohe Inflation und die schärferen Kreditbedingungen der Banken verdarben Verbrauchern die Kauflaune.

