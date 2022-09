Wall Street US-Anleger machen Kasse – Gamestop-Aktie steigt nach rückläufigen Umsätzen

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte American Outfitters. Der Modehändler setzte nach schwachen Quartalsergebnissen seine Dividendenzahlungen aus.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

Frankfurt, New York In Erwartung eines anhaltend hohen Zinserhöhungstempos der Notenbank Fed nehmen einige US-Anleger Gewinne mit. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Donnerstag um ein knappes halbes Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte den Willen seines Hauses, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Zinserhöhungen würden fortgesetzt, bis dieses Ziel erreicht habe. Er warnte vor einer voreiligen Lockerung der Geldpolitik. Derzeit sei ein Tauziehen gegensätzlicher Faktoren zu beobachten, sagte Willem Sels, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank HSBC. Auf der einen Seite müsse die Inflation bekämpft werden, auf der anderen Seite kühle sich die Konjunktur ab. Daher müsse mit weiteren Kursschwankungen gerechnet werden.

