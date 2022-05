Wall Street US-Anleger reagieren positiv auf Fed-Protokolle – Möglicher „Short Squeeze“ beflügelt Gamestop

An der Wall Street steigen die Kurse, nachdem die Fed-Protokolle den bisherigen Kurs der Notenbank bestätigen. Die Aktien eines McDonald's-Konkurrenten fallen mit deutlichen Kursgewinnen auf.

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich zurückhaltend. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

Frankfurt Anleger haben mit Zukäufen auf die jüngsten Fed-Protokolle reagiert. Nach der Veröffentlichung des Berichts der Notenbank kletterte der US-Standardwerteindex Dow Jones am Mittwoch um 0.6 Prozent auf 32.115 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 3983 Zähler, der technologielastige Nasdaq legte 1,7 Prozent auf 11.967 Stellen zu.

Angesichts der hohen Inflation in den USA zeichnet sich in der Notenbank Fed breite Unterstützung für weitere große Zinsschritte im Sommer ab. Wie aus den Protokollen der geldpolitischen Sitzung vom 4. Mai hervorgeht, standen bereits damals alle Währungshüter hinter der dabei beschlossenen Anhebung um einem halben Prozentpunkt. Laut den Mitschriften waren die meisten Teilnehmer zudem der Meinung, dass bei den Sitzungen im Juni und Juli jeweils weitere Schritte in dieser Größe „wahrscheinlich angemessen“ sein dürften.

