Wall Street US-Anleger vor Ostern zurückhaltend – Twitter-Aktie schließt nach Höhenflug 1,7 Prozent im Minus

Der Höhenflug des Kurznachrichtendienstes Twitter hielt nicht lange an. Durchwachsene Firmenbilanzen haben allgemein für Zurückhaltung gesorgt.

Im Fokus der Anleger stand der Kurznachrichtendienst Twitter. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Durchwachsen ausgefallene Firmenbilanzen haben an den US-Börsen am Donnerstag die Stimmung getrübt. Für Gesprächsstoff sorgte Tesla-Chef Elon Musk mit einer rund 43 Milliarden Dollar schweren Übernahmeofferte für den Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 34.451 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,1 Prozent auf 13.351 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4392 Punkte ein. Vor dem langen Wochenende trauten sich viele Investoren nicht mehr aus der Deckung. Am Karfreitag bleiben die US-Börsen geschlossen.

„Nicht viele Privatanleger oder professionelle Investoren drängen jetzt in den Technologiebereich, insbesondere in den Bereich der hoch bewerteten Technologie“, sagte Portfolio-Manager Robert Pavlik von Dakota Wealth Management. „Es sind die Händler und Algorithmen, die die täglichen Preisschwankungen ausnutzen, und deshalb sehen Sie diese Bewegungen in den Tech-Aktien.“ Aktien von Amazon und Apple gaben zwischen 2,5 und drei Prozent nach.

54,20 Dollar je Twitter-Aktie

Twitter könnte, wenn es nach Elon Musk geht, bald von den Kurszetteln verschwinden. Der als reichster Mann der Welt geltende Elektroauto-Pionier kündigte an, dass er den Social-Media-Dienst nach erfolgreicher Übernahme von der Börse nehmen wolle. Musk bietet 54,20 Dollar je Twitter-Aktie. Der Kurs ging am Donnerstag auf Berg- und Talfahrt. In der Spitze ging es bis auf 48,50 Dollar hinauf. Am Ende stand ein Minus von 1,7 Prozent. Die Papiere von Tesla fielen um 3,7 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen >>> Lesen Sie hier: Elon Musks Milliardenangebot für Twitter stößt bei Anlegern auf Skepsis Im Finanzsektor verbuchten die großen Investmentbanken zum Jahresauftakt schrumpfende Gewinne. Morgan Stanley lagen dennoch 0,7 Prozent höher, da Analysten noch Schlimmeres befürchtete hatten. Aktien von Goldman Sachs notierten 0,1 Prozent schwächer. Ein Gewinneinbruch bei Wells Fargo vergraulte die Anleger ebenfalls. Die Titel gaben mehr als vier Prozent nach. „Die Banken spiegeln einige der Bedenken wider, die die Anleger mit dem Markt im Allgemeinen haben“, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane Investments. „Die Inflation hat ihnen auf der Einnahmenseite geholfen, aber ihnen auf der Kostenseite geschadet ... Wenn man bedenkt, welche Vorsorgen sie ihrer Meinung nach aufnehmen müssen, produzieren sie nicht das Gewinnwachstum, von dem die Märkte sehr abhängig geworden sind.“ US-Börsenexperte Koch: „Anlegern an der Wall Street fehlt es an Kaufentschlossenheit“ Positiv überraschen konnte UnitedHealth mit seinen Wachstumszahlen. Der Gesundheitskonzern punktete mit seinem Umsatzwachstum. Besonders stark fiel das Wachstum mit 19 Prozent in der Service-Sparte Optum aus, die unter anderem Datenanalysen im Gesundheitswesen anbietet. Die Papiere gewannen zeitweise mehr als drei Prozent. Mehr: Gold profitiert von schwachen Aktien und Anleihen – Kursziele bis zu 2500 Dollar