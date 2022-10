Wall Street US-Anleger ziehen sich vor Fed-Zinsentscheid zurück

Vor der Sitzung der Notenbank am Mittwoch verhalten sich Anleger defensiv. Dow Jones und Nasdaq starten mit Abschlägen in den Handelstag, Meta verliert fünf Prozent.

Bei Amazon waren Analysten negativ überrascht vom schwachen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. (Foto: Reuters) Amazon

New York Die Anleger an der Wall Street haben vor der Sitzung der US-Notenbank die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag um 0,5 Prozent niedriger bei 32.698 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben jeweils rund 0,6 Prozent auf 3879 und 11.034 Punkte nach.

Anleger warteten Börsianern zufolge auf Hinweise, wann die Fed beim Zinserhöhungszyklus auf die Bremse tritt. Eine vierte Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge zur Wochenmitte halten Investoren mittlerweile für eine ausgemachte Sache.

Die Tatsache, dass sich die Renditekurve zwischen zehnjährigen und dreimonatigen Staatsanleihen umgekehrt hat, spreche dafür, dass die „Fed eher früher als später“ umschwenken solle in ihrer Geldpolitik, mahnt aber Michael Wilson von Morgan Stanley.

Bei den Einzelwerten gaben die Titel von Apple und Disney 1,5 Prozent und rund ein Prozent nach. Durch die Welle neuer Corona-Lockdowns in China drohen US-Konzernen Gewinneinbußen.

