Wall Street US-Börse schließt nach schwachem Start im Plus

Im Fokus der Anleger standen Konjunkturdaten aus China, der Ölpreis brach ein – und sorgt im Sektor für Verluste.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt In den USA gewann nach anfänglicher Enttäuschung über Konjunkturdaten aus China zur Zuversicht die Oberhand und trieb Aktienkurse weiter in die Höhe. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag 0,4 Prozent höher bei 33.904 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 4297 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,6 Prozent auf 13.124 Punkte.

Schlechte Nachrichten würden mit einem Schulterzucken abgeschüttelt, sagte Michael James von Wedbush Securities. Der Portfoliomanager bei Kingsview Investment Management, Paul Nolte, führte die positive Entwicklung auf die Erwartungen zur Geldpolitik zurück. Die Marktteilnehmer rechneten damit, dass die Fed die Zinsen nicht so stark wie befürchtet anheben werde. Und das werde aus ihrer Sicht gut für den Aktienmarkt sein.

