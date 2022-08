Wall Street US-Börsen beenden Handel im Minus – Novavax-Aktie verliert zweistellig

Die Anleger an der Wall Street waren in Erwartung der US-Inflationsdaten zurückhaltend. Auf den Tech-Werten lastete ein pessimistischer Ausblick des Chipherstellers Micron.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt An der Wall Street schlossen die drei wichtigsten Indizes den Dienstag mit einem Minus ab. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck, nachdem der Speicherchip-Hersteller Micron Technology seine Umsatzprognose für das vierte Quartal senkte. Zudem agierten Anleger in Erwartung der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli verhalten. Eine starke Teuerungsrate würde Sorgen schüren, dies könne größere Zinsschritte der Notenbank Federal Reserve auslösen. Händler sehen eine 68,5 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im September um 75 Basispunkte anhebt, was ihre dritte große Anhebung in Folge wäre.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent leichter auf 32.774 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 4122 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 1,2 Prozent auf 12.403 Stellen ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen